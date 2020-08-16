Татьяна Трофименко, российский юрист, сообщила о том, что многие молодые родители имеют право на получение денежных выплат в размере до 200 000 рублей.

Согласно ее словам, в настоящее время семьи, в которых недавно родились дети, могут получить региональные пособия. На их размер влияют: величина прожиточного минимума в субъекте РФ, где они проживают, и число детей. К примеру, в российской столице супругам младше тридцати лет выплачивают за первенца 88 000 рублей.

Юрист добавила, что размер пособий каждый год меняется, так как показатель прожиточного минимума обычно увеличивается. Однако следует не забывать об условиях получения выплат. Например, в Москве они выдаются только в том случае, если хотя бы один из родителей имеет городскую прописку, а ребенку еще не исполнился один год.