Альмир Абашев, заместитель главы Минздрава Татарстана, решил прокомментировать информацию об увеличении смертности в регионе в июне текущего года.

В рамках недавней пресс-конференции стало известно, что в июне нынешнего года в Республике скончалось на 1,3 тысячи человек больше, чем за аналогичный отрезок времени предыдущего года. Представитель прессы решил поинтересоваться у чиновника, связано ли это с эпидемией коронавирусной инфекции.

Замминистра отметил, что на определение точных причин смерти может уйти до 40 дней. Поэтому следует ожидать увеличения числа умерших от COVID-19 в будущем. Он добавил, что прямо сейчас специалисты уточняют диагноз погибших за последние несколько месяцев.