В рамках ранее объявленных учений вдоль белорусской границы теперь будут вести круглосуточное патрулирование истребители. Также планируется проведение учебных стрельб для зенитных подразделений, которые будут использовать ЗРК «Игла» и «Тунгуска». Данную информацию озвучила пресс-службе Министерства обороны РБ.

В течение трех дней пилоты истребителей будут отрабатывать взаимодействие в парных вылетах. Для этой цели планируется задействовать самолеты Ан-26, Як-130 116 и Су-30СМ. Помимо этого, стартовали учения и у элитных бригад сухопутных войск. Так, к занятиям по боевой подготовке привлечена 6 отдельная механизированная бригада и целый ряд других подразделений.

Тактические учения проводятся неподалеку от Островецкой АЭС, которая располагается практически на границе Белоруссии с Литвой. Некоторые эксперты считают, что они связаны с заявлением Александра Лукашенко о том, что боевая техника НАТО уже развернута вдоль границ государства. Пресс-служба Североатлантического альянса уже отреагировала на данное высказывание и сообщила, что оно не соответствует действительности.