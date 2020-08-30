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На портале Минэнерго появилось сообщение о начале интернет-челленджа под названием «было-стало», который был инициирован «Молодыми инженерами ТЭК».

Задача данного мероприятия направлена на демонстрацию изменений, которые произошли в энергетической сфере. Чтобы поучаствовать в нем, нужно просто разместить специальный фотоколлаж в виде «было-стало» в различных соцсетях.

Согласно словам Антона Инюцына, замглавы ведомства, Россия в настоящее время быстро меняется – это касается и топливно-энергетического комплекса. Речь идет о появлении «умных» сетей, цифровизации и применении новых методов подготовки кадров. Он добавил, что молодые инженеры решили наглядно продемонстрировать эти изменения всем желающим.

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