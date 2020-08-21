Американская корпорация Microsoft решила запретить пользователям ОС Windows 10 деактивировать встроенный антивирус под названием Defender.

Отмечается, что специалисты компании создали новое обновление для операционной системы, отключающее в реестре опцию DisableAntiSpyware. Ранее с помощью нее пользователи могли полностью прекратить работу антивирусной программы. Теперь если присвоить реестру значение «1» (выключение), то оно будет игнорироваться ОС.

Таким образом, после скачивания обновления пользователи смогут отключить Defender лишь путем редактирования групповой политики или использования сторонних приложений. В компании пока никак не прокомментировали данное решение.