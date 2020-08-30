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Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда за год заработала более 34 миллионов рублей.

Согласно информации издания “Комсомольская правда”, в прошлом году ООО “Новая русская кухня”, которая Матильда Шнурова владеет единолично, принесла ей выручку в размере 166 миллионов рублей. Чистая прибыль же составила 34 миллиона рублей.

Кроме того, у Матильды была балетная школа, которую она решила продать. Покупательницей стала её подруга Мария Бархатова. Сумма этой сделки не разглашается, но, как отметила Матильда, школа приносила ей прибыль.

Средства, которые она получила за школу, были перенаправлены на развитие ресторанов, а также сервиса по доставке продуктов. Благодаря этому бизнесу Матильды удалось удержаться во время непростой ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

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  • 30.08.2020
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