Официальный представитель МИД РФ М. Захарова является активным пользователем социальных сетей. Она регулярно публикует фотографии и интересные посты, благодаря чему пользуется популярностью у подписчиков. Чиновница не только размещает сообщения на актуальные темы, но и стремится отвечать на любые вопросы публики.

На этот раз Захарова порадовала поклонников фотографией из личного архива. На снимке чиновница предстала перед подписчиками в подчеркивающей фигуру майке белого цвета с глубоким вырезом. Фото сделано в одном из столичных парков. В комментариях многие поклонники отметили, что представительница МИД выглядит довольно соблазнительно.

Скорее всего фото сделано перед или после тренировки. Чиновница неоднократно подчеркивала, что является сторонницей здорового образа жизни и правильного питания. Она занимается спортом, чтобы постоянно поддерживать хорошую форму.