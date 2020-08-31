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Новая фотография Максима Галкина, на которой он запечатлён вместе с Аллой Пугачевой, вызвала у поклонников пары противоречивые чувства.

Фото сделано в салоне автомобиля. В подписи Галкин коротко указал “Поехали” и ограничился хэштегом #парочка. В кадре Галкин и Пугачева выглядят весьма довольными жизнью, а также, как отметили поклонники, 71-летняя Алла Борисовна словно только молодеет с каждым годом.

В комментариях подписчики в шутку поинтересовались, что за девушка рядом с Максимом, а также отметили, что Галкин и Пугачева стали похожи друг на друга. Однако более внимательные пользователи Сети заметили, что  Алла Борисовна надела весьма старый парик – ещё тех времён, когда она активно выступала. Также критике подверглись её зубы, названные некоторыми “пластмассовыми”.

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