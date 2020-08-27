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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны идёт бойня, которую он назвал “гибридной”.

Согласно его заявлению, в этой войне уже идёт определённый этап, а СМИ и прочая информационная область это борьбой поражены. Также он считает, что против него уже ведётся дипломатическая бойня на наивысшем уровне.

Лукашенко заявил, что “неустоявшиеся” соседи настаивают на повторных в Белоруссии выборах, а также лезут во внутренние дела. Из-за этого приходится выделять немалые суммы на охрану западных границ и стабилизацию на них ситуации, а также отправить туда дополнительные войска. Лукашенко отмечает, что на Западе нацелены на Гродненскую область, которая в случае развала страны отойдёт Польше, но заверяет, что у них ничего не выйдет.

Также он сообщил, что готов говорить об обновлении конституции, но делать это будет только с трудовыми и студенческими коллективами.

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