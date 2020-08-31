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Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Александра Лукашенко, белорусского лидера, разместила фото, на котором можно увидеть, как глава государства покидает Дворец независимости, держа в руках автомат.

Журналисты РИА Новости ранее спросили Эйсмонт, где в настоящее время находится президент Белоруссии. После этого она выслала им соответствующий снимок. Согласно имеющимся сведениям, он был сделан примерно в четыре часа дня, когда митингующие пришли к резиденции лидера страны.

Представители прессы до этого сообщили, что к Дворцу независимости были стянуты БТР и сотрудники силовых структур. В МВД все еще не назвали количество людей, пришедших на протест. Известно, что правоохранители задержали не менее ста человек.

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