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Александр Лукашенко, белорусский лидер, сообщил о том, что сильнее всего он не любит в своем коллеге Владимире Путине недоверчивость. Однако признал, что данная черта отлично подходит политику.

В рамках недавнего выпуска передачи «В гостях у Гордона», которая демонстрируется на YouTube, белорусский президент отметил, что ему не по душе в Путине то, что тот никому не доверяет. Однако для человека, занимающегося политикой, это отличная черта, считает Лукашенко. Он добавил, что ему явно ее не хватает. Руководитель белорусского государства также назвал своего российского коллегу удивительным человеком, который не похож на других.

В Белоруссии уже в это воскресенье, 9 августа, состоятся президентские выборы. Сейчас в стране проходит агитация за разных кандидатов. В Минске при этом регулярно проводятся протестные акции, направленные против того, чтобы Лукашенко снова занял пост главы государства.

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