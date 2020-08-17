В ходе своей беседы с трудовым коллективом МЗКТ (Минского завода колесных тягачей), которая прошла 17 августа, Александр Лукашенко заявил, что повторные выборы возможны лишь после того, как будет принята новая конституция.

«Вы ее [конституцию] должны принять на референдуме и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», – заявил Лукашенко.

В ходе разговора Александр Лукашенко также назвал свой главный страх, отметив, что он «очень боится», что конституцию будет менять «непонятно кто», что может привести к беде.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в стране продолжаются массовые мирные протесты, начавшиеся после озвучивания результатов прошедших 9 августа президентских выборов.

К протестам присоединяются, в том числе, и медийные личности – известно о нескольких увольнениях ведущих телевизионных каналов.