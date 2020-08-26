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Ленобласть заняла седьмую позицию среди всех российских регионов, которые завершили первое полугодие 2020 года с преобладанием доходов над расходами. Профицит бюджета региона за отчетный период составил 6,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что причиной этому стала грамотная политика, проводимая руководителями области в условиях пандемии и связанных с нею ограничительных мер.

Кроме того, был опубликован антирейтинг регионов, в которых расходы бюджетных средств превысили доходу. Первые три строчки в нем заняли столица (дефицит – 160 млрд), Подмосковье (55, млрд) и Республика Татарстан (25 миллиардов). Восьмую позицию в этом рейтинге занял Санкт-Петербург, где дефицит бюджета составил около 8 миллиардов рублей.

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