Ксения разместила на своей страничке в Инстаграм снимок, на котором нет и следа ретуши либо косметики. Фото сделано крупным планом, поэтому на нем можно разглядеть веснушки и шрам на носу. «Веснушчатый визитер визировал» – именно так подписала фотографию телеведущая.

Веснушки на лице Собчак вызвали восхищение большей части подписчиков. В комментариях они выразили восторг от не ретушированной фотографии и привлекательной внешности телезвезды. Шрам также увидели многие, отметив, что под косметикой и фильтрами его невозможно разглядеть вообще. В ответ на это Ксения написала, что исчезнет этот дефект не ранее, чем через полгода.

Шрам у Собчак появился после падения и перелома носа. Кроме того, во время поездки в Среднеуральский монастырь Ксении пришлось пережить нападение злоумышленников на съемочную группу.