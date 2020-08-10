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Издание Science разместило публикацию китайских ученых, которые проводили исследования мыслительных органов женщин и мужчин, а также искали различия между ними. Оказалось, что мужской мозг действительно отличается от женского.

Для исследования эксперты собрали результаты МРТ мозга двух тысяч человек разного пола. Тщательный анализ показал, что в строении определенных областей женского и мужского мыслительного органа имеются некоторые отличия. Ученые выразили предположение, что причина этому – разный уровень экспрессии генов половых хромосом.

Комментируя данные исследования, представитель Национального института психического здоровья А. Разнахан отметил, что различия обуславливаются не только полом человека. Кроме того, многое зависит от индивидуальных особенностей человека. К примеру, мозг разных людей может иметь разное строение в зависимости от окружающей среды, каких-либо генетических или иных факторов.

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