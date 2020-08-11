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На учениях китайской Народно-освободительной армии использовалась самоходная установка, которая представляет собой новейший образец военной техники страны. Колесную гаубицу с пушкой калибром 122 мм задействовали в Тибете, практически не границе с Индией. Практически сразу видео появилось в сети.

Помимо этого, китайская армия продемонстрировала миру еще один новый образец вооружения – ПТРК HJ-10. Этот противотанковый комплекс представляет собой легкую вездеходную машину, которая выделяется маневренностью и хорошей скоростью.

Установка ПТРК на колесную базу позволила китайской армии существенно удешевить процесс производства. Машина обходится гораздо дешевле гусеничных ZBL-09 и не уступает им по огневой мощи. Что касается маневренности, то новая колесная база значительно превосходит ZBL-09 как на гусеницах, так и на колесах.

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