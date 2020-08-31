Кассир крупного финансово-кредитного учреждения, филиалы которого располагаются во всех регионах страны, попалась на мошеннических действиях и была приговорена к 6 годам тюремного заключения. Помимо этого, женщине придется возместить ущерб, сумма которого составляет 28 млн рублей.

Женщина занимала должность старшего кассира и, помимо других обязанностей, занималась пополнением банкоматов наличными деньгами. Решив разделаться со своими финансовыми проблемами за счет банка, она начала закладывать в кассеты устройств меньшие суммы, чем полагалось. Делала это кассир достаточно долго, чтобы собрать сумму в 28 миллионов. Однако служба безопасности сумела раскрыть преступление.

Когда женщина была в отпуске, она как бы мимоходом заглянула на свое рабочее место и узнала о том, что ее схема раскрыта. Кассир сразу же уволилась и попыталась выехать из страны, однако ее задержали сотрудники правоохранительных органов.