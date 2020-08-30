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Дознаватель полицейского отдела «Зареченский», расположенного в Туле, заявила, что участковый сексуально надругался над ней в лесу.

Согласно заявлению пострадавшей, отправленному в СК РФ, примерно в полвосьмого утра старший лейтенант похитил ее и засунул в багажное отделение своего автомобиля. Затем он вывез 31-летнюю женщину в лесную зону, расположенную возле деревни Прудное, и изнасиловал ее.

На данный момент времени обвиняемый задержан. В отношении него завели уголовное дело. Следователи допрашивают мужчину. По предварительным сведениям, потерпевшей являлась капитаном полиции.

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