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18-летний боец из Судислава, который ранее добивался высоких результатов в единоборствах, ограбил случайного прохожего на улице в Костроме. Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент известно, что молодой человек распивал алкогольные напитки в компании друзей. В какой-то момент ему пришлось выйти на улицу за очередной порцией спиртного. Там боец попросил сигарету у случайного прохожего. Когда тот отказал, сославшись на то, что не курит, парень начал избивать его. Затем он забрал у жертвы смартфон. Друзья, которые отправились вслед за гостем, сумели остановить избиение.

Оказалось, что житель Судислава еще год назад завоевывал награды на соревнованиях по единоборствам. Затем он по неизвестным причинам решил уйти из спорта и пристрастился к алкоголю.

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