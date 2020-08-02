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В издании HBL сообщили о том, что СССР якобы планировал атаковать Финляндию. Для этого советский ВМФ готовил карты шведского, финского и норвежского побережий.

Недавно журналисты обнаружили карту, составленную 52 года назад и охватывающую район от Инкоо до Хийттинена. В некоторых участках были сделаны красные пометки, а стратегически важные области помечены штрихами. Начиная с 1977 года, эту карту обновили как минимум 3 раза. Она была обнаружена эстонцем на базе подлодок в Палдиски, где до 1994 года стояли российские военные корабли.

Данная находка, по словам авторов материала, указывает на то, что СССР планировал напасть, а затем высадиться на финские земли. Эти догадки подтверждаются и другими картами, обнаруженными после развала Советского Союза. Они были выкуплены вооруженными силами Финляндии у частных лиц.

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