читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городском округе Серпухов хулиганы налили в новый фонтан, построенный на Привокзальной площади, неизвестное моющее вещество, в результате чего на его поверхности появилась пена.

Вероятнее всего, злоумышленники собирались устроить пенное шоу в фонтане стоимостью 73 миллиона рублей, однако у них ничего не вышло, так как пены оказалось не очень много. Однако их действия все равно привели к тому, что работникам «Водоканала» пришлось отвлечься от своей основной работы и заняться чисткой фонтанной чаши.

В местных СМИ отмечают, что это уже 3-й подобный случай, начиная с лета текущего года. Возможно, вандалами являются одни и те же лица. На этот раз злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения – это должно помочь правоохранителям найти хулиганов.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Смольный запреты из-за коронавируса продлит до конца сентября

Ограничительные меры, введенные весной из-за распространения Covid-19, продлеваются в Петербурге до 20… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Более 16 тыс. школьников Подмосковья зарегистрировались на платформе для профориентации

В подмосковном Минобразовании сообщили о том, что на цифровой площадке «Билет в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Омский Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в моче Навального

Пресс-служба ведомства рассказала о том, что в моче оппозиционного политика не было… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 25 августа – пасмурно, до 22 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 27 °C |