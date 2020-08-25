В городском округе Серпухов хулиганы налили в новый фонтан, построенный на Привокзальной площади, неизвестное моющее вещество, в результате чего на его поверхности появилась пена.

Вероятнее всего, злоумышленники собирались устроить пенное шоу в фонтане стоимостью 73 миллиона рублей, однако у них ничего не вышло, так как пены оказалось не очень много. Однако их действия все равно привели к тому, что работникам «Водоканала» пришлось отвлечься от своей основной работы и заняться чисткой фонтанной чаши.

В местных СМИ отмечают, что это уже 3-й подобный случай, начиная с лета текущего года. Возможно, вандалами являются одни и те же лица. На этот раз злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения – это должно помочь правоохранителям найти хулиганов.