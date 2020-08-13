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Фрегат ВМС Греции протаранил военный корабль турецкого ВМФ в акватории Средиземного моря. В результате данного инцидента пострадали не мене двух моряков из Турции.

Согласно информации, опубликованной изданием Avia.pro, военнослужащие Греции, желая не пропустить турецкий боевой корабль в воды своей страны, осуществили опасный маневр, в ходе которого задели фрегат Турции. Он не получил серьезных повреждений, однако сильно накренился, что привело к получению ушибов моряками, находившимися на палубе.

Позднее ситуацию удалось разрешить мирным путем, но в Греции сообщили, что готовы пойти на любые меры, если Турция продолжит осуществлять провокации в регионе. Ранее греческие военные привели в боевую готовность российские ЗРК С-300, когда к границам страны подлетели турецкие F-16.

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