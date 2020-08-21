Глава UFC восхитился девочкой из Китая, одолевшей противника на турнире MMA

Глава UFC Дэйна Уайт на своей странице в Twitter опубликовал видеозапись с детьми из Китая, занимающимися спаррингом по правилам ММА.

На опубликованной видеозаписи противниками выступает мальчик и девочка, которая немного меньше своего соперника. В итоге девочке удаётся одолеть своего противника, даже несмотря на разницу в размерах.

Уайт весьма восхитился маленькой девочкой-бойцом, и заявил, что она очень крутая. Отмечается, что видео изначально опубликовала на своей странице в Instagram Вэйли Жанг – первая китайская чемпионка UFC.

Однако среди пользователей Сети видео боя между настолько маленькими детьми вызвала неоднозначную реакцию. Одни, как и Уайт, были в восторге, другие же посчитали, что проводить среди детей настолько жестокие спарринги нежелательно.