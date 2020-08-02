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Генерал Йорг Фоллмер от НАТО призвал готовиться к нападению России на Прибалтику. Как он считает, исключать подобный сценарий нельзя, и Европе нужно быть к нему готовой.

Впрочем, генерал заявил, что в настоящее время нет необходимости в том, чтобы размещать тысячи военнослужащих в качестве сдерживающего фактора. Однако он отмечает, что необходима инфраструктура, которая сможет обеспечить быструю переброску войск в случае возникновения такой необходимости, если ситуация резко переменится.

Кроме того, в этом случае подобная подготовка будет являться заметным сигналом-предупреждением для России.

Отмечается, в этом случае получается так, что Россия, которая не собирается на кого-либо вообще нападать, живёт спокойно, в то время как НАТО планирует подогнать к границам военную технику. Высказывается мнение, что в такой ситуации именно России стоит готовиться к вторжению.

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  • Анна
  • 31.07.2020
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