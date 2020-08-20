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Флоранс Парли, глава Минобороны Франции, заявила, что страна продолжит проведение военных действий в Мали, несмотря на то, что военные-мятежники задержали первых лиц этого африканского государства.

Согласно ее словам, операция «Бархан», которая направлена на борьбу с исламистскими военизированными организациями, осуществляющими свою деятельность в северной части Мали, была начата с согласия самих малийцев и одобрена Совбезом ООН. Ранее Эммануэль Макрон, французский лидер, заявил, что госпереворот несет угрозу для противодействия террористам во всем регионе.

Информация о государственном перевороте появилась во вторник, 18 августа, когда мятежники смогли арестовать президента Мали Ибрагима Кейта и других высокопоставленных чиновников. После этого глава государства сообщил о своей отставке. Оппозиционеры ранее обвиняли его в коррупции и безразличии к собственному народу.

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