Военный эксперт Дэвид Хэмблинг заявил, что РФ значительно дальше продвинулась в разработке экзоскелета, чем США. Такой вывод он сделал после сравнения российской экипировки «Ратник» с американским боевым костюмом TALOS.

Хэмблинг пояснил, что российские конструкторы хоть и двигаются довольно медленно, но постоянно внедряют все новые и новые эффективные технологические решения. Все детали изготавливаемого ими экзоскелета тщательно продуманы, начиная с беспилотных аппаратов и заканчивая защитной окраской. По мнению автора статьи, США в ближайшее время вряд ли удастся создать костюм «железного человека» и одеть в него бойцов американских вооруженных сил.

Также Хэмблинг заметил, что экзоскелет позволяет российской армии использовать более тяжелое вооружение, чем войскам, не имеющим данной технологии.

Напомним, что экипировка «Ратник» разработана для решения боевых задач любой сложности. В ее функции входит повышение маневренности и мобильности военнослужащих, а также их надежная защита. Экзоскелет рассчитан на 72 часа автономной работы и может выдерживать температуру окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +50 градусов.