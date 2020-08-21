Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина предположили, как будет выглядеть их дочь Лиза через десять лет.

Для этого они использовали одно из популярных приложений для обработки фотографий, куда загрузили один из снимков шестилетней девочки. Полученный результат обработки, похожий на лицо куклы Барби, разделил поклонников на два лагеря.

Одни заявили, что девушка на обработанном фото получилась неотразимой красоткой, и именно такой они хотят увидеть Лизу через десять лет. Некоторые даже пообещали сохранить полученную фотографию и сравнить её с той девушкой, в которую Лиза вырастет в будущем.

Другие же были не в восторге от такого эксперимента и попросили не торопить события. Они отметили, что все дети красивые, а Лизе пожелали быть милой, обаятельной и умной.