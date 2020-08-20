Реджеп Тайип Эрдоган заинтриговал население Турции, пообещав сообщить новость, которая должна стать для страны началом совершенно новой эры. Это заявление турецкий президент намеревается сделать завтра.

Эрдоган анонсировал умопомрачительную новость в столице государства на открытии предприятия по изготовлению солнечных панелей.

Политологи уже выдвигают версии по поводу завтрашнего выступления президента. Они сходятся во мнении, что Эрдоган расскажет об открытии нового газового месторождения в Черном море. А точнее, в той его части, которая принадлежит Турции. К примеру, профессор Тогрул Исмаил уверен, что Эрдоган сделает нации настоящий сюрприз. Политолог говорит, что информация об успешных поисках углеводородов давно витает на уровне слухов, однако официально ее никто не подтверждал. Вполне возможно, что президент намеревается сделать именно это.