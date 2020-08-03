Доктор экономических наук Е. Гонтмахер предложил собственное видение реформы существующей в РФ пенсионной системы. Он рассказал о таком понятии, как «плавающий» пенсионный возраст и подробно расписал его преимущества.

Предложенная профессором ВШЭ система достаточно проста. Граждане России накапливают средства на пенсию самостоятельно, при этом стремясь постоянно повышать сумму официального заработка. При достижении установленного действующим законодательством пенсионного возраста, человеку предоставляют выбор – забрать все накопления сразу, либо разбить их на части для пожизненного получения.

При этом перед практически состоявшимся пенсионером открывается еще одна возможность. Если сумма, накопленная за время работы, его не удовлетворяет, можно продолжать работать и собирать деньги на заслуженный отдых. При этом инициатива будет исходить не от государства, а от самого гражданина.