Все иностранцы, планирующие отдохнуть в Египте, должны доказать прохождение теста на Covid максимум за трое суток до въезда на территорию страны. А также подтвердить отрицательные результаты этих тестов. Данная норма вступила в действие с 7 августа.

Исключение составляют лишь те гости страны, которые попадают в нее через аэропорты, находящиеся на самих курортах. К ним относятся Таба, Хургада, Марса-Алам, Шарм-эль-Шейх и Марса-Матрух.

Авиасообщение в Египет из России на данный момент приостановлено. Также неизвестно, когда будут возобновлены чартеры на египетские курорты. Ближайшие рейсы до столицы Египта в расписании Аэрофлота запланированы на конец октября.

Изменение правил въезда – это реакция властей государства на вспышку заболеваний Covid-19 в Каире. С 7 августа было решено не пускать туристов без прохождения тестов только на курорты, а также ограничить их передвижение по Египту.