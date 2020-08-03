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Российские учёные выяснили, что круг общения влияет на успеваемость студентов-первокурсников.

В ходе исследования был проведён анализ сведений об успеваемости 117 студентов, которые обучались на факультете экономики в 2013-2014 годах. Как заявляет сотрудница Института образования ВШЭ София Докука, они исследовали сведения о дружбе, взаимопомощи и успеваемости, и выявили, что в этих связях имеются определённые различия.

Так, выяснилось, что просьба о помощи в обучении, без дружеских связей, какого-либо влияния на успеваемость не оказывала. А вот дружба со студентами, которые учатся хорошо, на оценки их друзей влияет весьма положительно. Также была зависимость и от общения с теми студентами, кто учится плохо – в этом случае успеваемость снижалась.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
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