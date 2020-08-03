Российские учёные выяснили, что круг общения влияет на успеваемость студентов-первокурсников.

В ходе исследования был проведён анализ сведений об успеваемости 117 студентов, которые обучались на факультете экономики в 2013-2014 годах. Как заявляет сотрудница Института образования ВШЭ София Докука, они исследовали сведения о дружбе, взаимопомощи и успеваемости, и выявили, что в этих связях имеются определённые различия.

Так, выяснилось, что просьба о помощи в обучении, без дружеских связей, какого-либо влияния на успеваемость не оказывала. А вот дружба со студентами, которые учатся хорошо, на оценки их друзей влияет весьма положительно. Также была зависимость и от общения с теми студентами, кто учится плохо – в этом случае успеваемость снижалась.