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Как издавна водится, очередная годовщина создания Воздушно-Десантных войск не обошлась без массовой драки. Побоище между десантниками прошло практически в самом центре Рязани, на ул. Почтовой. Очевидцы драки записали ее на камеру и разместили в Инстаграме.

На записи хорошо видно, что в сражении принимают участие около 7 человек. Часть дерущихся одета в футболки с принтами «ВДВ», а также в камуфляж, тельняшки и десантные голубые береты.

Также на видео запечатлен момент, что уже лежащий на земле участник драки получает сильный удар ногой прямо по голове. Других подробностей нет, так как запись очень короткая. В подписи к видеоролику автор иронично поздравил жителей Рязани с Днем ВДВ. Реакции правоохранительных органов на драку, а также какой-либо официальной информации о событии пока нет.
Драка в День ВДВ в центре Рязани попала на видео

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