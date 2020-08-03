читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

20-летняя дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга в Stories Instagram опубликовала откровенные кадры, сделанные в ванной.

Ольга предстала полностью обнажённой, сидя в ванной, однако благодаря её позе все самые откровенные места скрыты и ничего “лишнего” увидеть не получится. В кадре девушка слушала музыку и “примеряла” различные маски в Instagram.

С какой целью была выложена подобная публикация, неизвестно. Одним из предположений является то, что она хотела продемонстрировать, что вновь находится в отличной форме. Ранее у неё была обнаружена доброкачественная опухоль, после удаления которой Ольге пришлось пройти гормональную терапию, в результате чего она набрала лишний вес.

Как к подобной публикации отнеслись сама Гузеева, а также парень Ольги, с которым она встречается более года, неизвестно.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Сети появились фото проржавевшей британской подлодки

В соцсети «Твиттер» были опубликованы снимки, на которых изображена проржавевшая подлодка британских… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На Украине отказались от производства танка, который должен был превосходить “Армату”

На Украине было принято окончательное решение по производству танка “Тирекс”, который, должен… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.08.2020
  • читать 1 минуту

В Берлине состоялась акция протеста против ограничений из-за коронавируса

В Берлине тысячи человек устроили акцию, направленную против ограничительных мер, вводимых в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.08.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | город Мытищи: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 августа – дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 3 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 3 августа – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 3 августа – ясно, до 25 °C |