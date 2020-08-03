20-летняя дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга в Stories Instagram опубликовала откровенные кадры, сделанные в ванной.

Ольга предстала полностью обнажённой, сидя в ванной, однако благодаря её позе все самые откровенные места скрыты и ничего “лишнего” увидеть не получится. В кадре девушка слушала музыку и “примеряла” различные маски в Instagram.

С какой целью была выложена подобная публикация, неизвестно. Одним из предположений является то, что она хотела продемонстрировать, что вновь находится в отличной форме. Ранее у неё была обнаружена доброкачественная опухоль, после удаления которой Ольге пришлось пройти гормональную терапию, в результате чего она набрала лишний вес.

Как к подобной публикации отнеслись сама Гузеева, а также парень Ольги, с которым она встречается более года, неизвестно.