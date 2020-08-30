В Белоруссии резиденция Александра Лукашенко была взята под усиленную охрану. В связи с тем, что 30 августа Лукашенко отмечает 66-летие, ожидались провокации от митингующих.

Как сообщается, силовики со спецтехникой заблокировали подступы к дворцу Независимости. Также были задействованы пять БТР, грузовики, военная техника, в том числе водометы. На проспекте Победы было выставлено заграждение, за которое протестующих дальше не пускают. Большая часть участников протестов находилась на улице Ленина и до оцепления.

Отмечается, что протестующих, которых в несанкционированном митинге участвует несколько тысяч человек, не стали вступать в конфликт с силовиками. Правоохранительные органы, в свою очередь, неоднократно заявляли, что к участникам акций могут быть применены меры воздействия. На этот раз о задержанных не сообщается.