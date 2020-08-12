В городе Нефтекамске сотрудница местного Центра занятости назвала безработных «нахлебниками». Она возмутилась слишком высокими размерами выплат и заявила, что именно из-за них люди не хотят идти на работу.

Чиновница пояснила, что до введения ограничительных мер, на учете в городе стояло лишь около 800 человек. С началом пандемии количество безработных выросло больше, чем в 5 раз. При этом каждый из них получает 5175 рублей. «Семья с тремя детьми вполне может рассчитывать на получение 15 000 рублей, что превышает нынешний МРОТ. Зачем устраиваться на работу, если эти деньги можно получить, просто сидя дома», – негодует чиновница.

Пользователи социальных сетей подвергли подобные возмущения критике. Одна из них написала, что работает и зарабатывает 17 000, которых не хватает на нормальную жизнь. «Сама бы попробовала протянуть месяц на 15 тысяч, а потом уже возмущалась», – отметила женщина.

В конце августа и сентябре Минтруда прогнозирует пик безработицы в России. Однако к концу года ситуация должна выровняться.