Три жительницы Челябинска прошли в полуфинал ежегодного конкурса “Мисс офис”.

Как отмечается, из-за коронавируса в этом году кастинг был организован в дистанционном режиме при помощи Zoom. Участницам было необходимо прислать свои видеовизитки, по которым оценивались их таланты. В финал конкурса, как сообщается, пройдёт всего 30 девушек.

Победительницей станет лишь одна, её имя станет известно 23 ноября. Любой желающий сможет выбрать победительницу среди трёх девушек, отобранных в полуфинале. В качестве приза она получит два миллиона рублей.

Одной из полуфиналисток из Челябинска является Оксана Обабкова – юрист ООО “АС.ТЕРА”, приславшая свой танец в латиноамериканском стиле. Вторая участница – Екатерина Снеткова (на фото), начальник референтуры мэрии города. В своей видеовизитке она продемонстрировала, как ездит верхом на лошади. Третьей участницей является Марина Ковязина, работающая редактором отдела новостей. Она прислала видео, на котором читает стихи.