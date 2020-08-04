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На YouTube появился документальный фильм о российском шоу-бизнесе 90-х годов минувшего столетия. В нем рассказывается о многих звездах эстрады, но особое внимание уделено шокирующих выходкам Бориса Моисеева. Выступая в ночных клубах, певец развязно вел себя с мужчинами из публики, а также удивлял зрителей экстравагантными нарядами.

Так, Моисеев часто появлялся на сцене в женских платьях с глубоким декольте и сетчатых чулках. Он вполне мог посреди концерта присесть на колени мужчинам или даже забросить ноги на плечи одному из зрителей.

Во время исполнения песни «С нами Бог» в 1993 году певец шокировал публику большим количеством грима, женским нарядом и накладными ресницами. Помимо этого, выступление сопровождалось выходом на сцену транссексуалов, обритых наголо женщин и загримированных мужчин. Вся эта вакханалия происходила под установленным огромным распятием.

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