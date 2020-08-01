В Чувашии местный блогер решил замуровать себя в 200-литровой бочке с алебастром, разместив позднее соответствующее видео в Сети.

Согласно словам Александра Тарасова, автора блога, посвященного ремонтным работам, данная идея пришла ему около 3-х лет назад, но воплотить ее он смог лишь сейчас. Перед тем как залезть в бочку, он обмотал свое тело фольгой и пленкой, так как алебастру свойственно нагреваться. На заполнение бочки ушло примерно шесть мешков строительного материала, на которые было потрачено 8 тысяч рублей.

Блогер отметил, что от одной только мысли ему становилось жутко. Он много думал о том, как реализовать этот эксперимент и при этом не погибнуть. На застывание алебастра ушло примерно 15 минут. После этого блогер начал выбираться из плена. На полное освобождение у него ушло 45 минут. Некоторые части тела пришлось отбивать молотком. Тарасов добавил, что пошел на данный шаг, так как хотел получить острые ощущения.