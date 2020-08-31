Мария Колесникова, белорусский оппозиционер, считает, что слова Владимира Путина, лидера РФ, о подготовке резерва силовиков для подавления экстремистов в Белоруссии имеют скрытый посыл о слабости его коллеги Александра Лукашенко.

Согласно ее словам, вместо того чтобы пытаться решить возникшие проблемы и послушать свой народ, Лукашенко хватает в руки оружие и обматывает все колючей проволокой. В свою очередь Путин в своем высказывании о резерве силовиков прямо указал на то, что если люди начали выходить на улицы, то к ним следует прислушиваться для нахождения компромисса.

Колесникова добавила, что тем самым президент РФ указал на то, что Лукашенко слаб настолько, что попросту не слышит свой народ. Ранее Путин заявил, что Россия готова отправить в Белоруссию силовиков в случае, если ситуация в ней вырвется из-под контроля.