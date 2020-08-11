Росстат информирует, что Башкирия стала одним из 10 лучших российских регионов по смертности от коронавируса в июне. Здесь от Covid-19 в первом летнем месяце скончались только три человека.

Республика заняла последнее 10-е место. Своеобразный рейтинг возглавили Алтай, Ненецкий АО и Сахалинская область, где в июне от коронавируса не умер никто. Всего один пациент скончался на Чукотке. Такое же количество смертей от Ковид зафиксировано в Магаданской и Курганской областях. 2 человека погибли из-за инфекции в Севастополе.

Помимо трех упомянутых выше случаев, в Башкирии в июне умерли еще 9 пациентов с Covid-19. Однако причиной их смерти стали осложнения, спровоцированные заболеванием.

Нижние позиции рейтинга занимают регионы, в которых умерло наибольшее количество пациентов. Это Москва, Подмосковье, Петербург, а также Тверская и Нижегородская области.