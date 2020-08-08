Новые нормы действующего законодательства, вступившие в силу в начале июля, требуют от банковских учреждений публикации полных данных о заемщиках в Федеральном реестре. Однако в ряде случаев банки просто не могут этого сделать из-за отсутствия у них информации об ИНН.

Эксперты рассказали о том, что в процессе оформления кредитов подавляющее большинство финансовых учреждений не интересовались ИНН своих клиентов. Их вполне удовлетворяла информация о СНИЛС, позволяющая обращаться в ПФР для получения необходимых сведений. Теперь же ИНН необходимо вносить в профиль получателя кредита, который создается в Федеральном реестре.

Президент ассоциации коллекторских агентств говорит о том, что в прошлом году почти 80 процентов клиентов банков и МФО оформляли кредиты без предоставления ИНН. Поэтому восстановить столь большой объем информации будет довольно сложно.

Внесение данных в реестр – это изменение действующего закона №377. Благодаря ему должники банковских и иных финансовых учреждений могут сразу же узнавать о том, что долг передан коллекторскому агентству. Но создать профили для тех клиентов, которые не предоставляют ИНН, пока не представляется возможным.