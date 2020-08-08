читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новые нормы действующего законодательства, вступившие в силу в начале июля, требуют от банковских учреждений публикации полных данных о заемщиках в Федеральном реестре. Однако в ряде случаев банки просто не могут этого сделать из-за отсутствия у них информации об ИНН.

Эксперты рассказали о том, что в процессе оформления кредитов подавляющее большинство финансовых учреждений не интересовались ИНН своих клиентов. Их вполне удовлетворяла информация о СНИЛС, позволяющая обращаться в ПФР для получения необходимых сведений. Теперь же ИНН необходимо вносить в профиль получателя кредита, который создается в Федеральном реестре.

Президент ассоциации коллекторских агентств говорит о том, что в прошлом году почти 80 процентов клиентов банков и МФО оформляли кредиты без предоставления ИНН. Поэтому восстановить столь большой объем информации будет довольно сложно.

Внесение данных в реестр – это изменение действующего закона №377. Благодаря ему должники банковских и иных финансовых учреждений могут сразу же узнавать о том, что долг передан коллекторскому агентству. Но создать профили для тех клиентов, которые не предоставляют ИНН, пока не представляется возможным.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Льюис плюнул в контейнер с едой Олейника перед очным поединком

На турнире Vegas 6, который проходит под эгидой UFC, Деррик Льюис отметился… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Калининграде полицейские закрыли притон

Представители управления МВД по Калининградской области сообщили о закрытии притона в региональной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Иранские военные нечаянно затопили макет авианосца США

Макет американского авианосца, который изготовили специально для иранских учений, был затоплен в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 августа – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 августа – дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 8 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 8 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 8 августа – ясно, до 33 °C |