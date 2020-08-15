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Пресс-служба Следственного комитета Астраханской области сообщает о завершении расследования по факту убийства местного жителя и изнасилования его сожительницы. Дело передано в суд, который вскоре вынесет приговор.

В ходе следствия было установлено, что в ночь на 11 июня обвиняемый употреблял спиртные напитки в квартире приятеля, проживающего в Трусовском р-не города. Вспыхнула пьяная ссора, в результате которой убийца нанес оппоненту 8 ножевых ударов. После этого он под угрозой смерти надругался над его 44-летней сожительницей.

После содеянного обвиняемый самостоятельно вызвал полицию и признался в совершении преступления. Сотрудников правоохранительных органов, которые выехали на место происшествия, мужчина обругал нецензурной бранью. В тот же день его заключили под стражу.

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