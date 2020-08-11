41-летнего мужчину, проживающего в Архангельске, признали виновным в сексуальных надругательствах над знакомой и разбое.

Согласно версии следствия, в конце 2018 года подсудимый вместе с приятелем распивал алкогольные напитки. Затем он набросился на знакомого и избил его. После этого мужчина забрал у потерпевшего 1,9 тысячи рублей. Второе преступление злоумышленник совершил в середине лета прошлого года во время застолья со знакомой женщиной. Дождавшись, когда она напьется, он накинулся на нее и изнасиловал.

После задержания подсудимый признался в совершении разбоя. По его словам, он попросил у своего приятеля деньги на покупку алкоголя, но тот отказал ему. После этого он напал на приятеля и избил. В изнасиловании мужчина не признался. Суд приговорил его к 6 годам заключения в тюрьме.