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Военный обозреватель П. Сучу в издании The National Interest дал оценку темпам модернизации российских ВС. Он назвал их «стремительными» и особо отметил, что россиян не останавливает даже коронавирус.

Также эксперт упомянул высказывание С. Шойгу о том, что уже к концу 2020 года 70 процентов военной техники будет заменено на новейшие образцы. Журналист отметил, что в последние годы России действительно удается существенно улучшать возможности Вооруженных Сил, что отличает ее от СССР. Так, модернизация Советской Армии была успешной далеко не всегда.

Питер Сучу заявил, что современные возможности армии РФ нагоняют страх на всех ее потенциальных противников. «Со времен распада Союза Россия добилась значительного прогресса. Сейчас ее боятся и НАТО, и США, так как против нового российского оружия у них пока нет противоядия».

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