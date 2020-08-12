На сегодняшний день просто огромнейший выбор товаров для детей. С помощью интернета можно в этом запросто убедиться – к примеру, здесь вы можете в считанные минуты выбрать модный аксессуар для средства передвижения своего чада, значительно упростив последующие прогулки.

Как бы там ни было, почти всегда, самой первой покупкой ребенку становится коляска. Ведь представьте, сколько времени он будет проводить в ней т.к. ему просто необходимо как можно больше свежего воздуха (да и спят дети на улице намного дольше и крепче, чем в помещении). Не хочется рассказывать о разнообразном множестве видов колясок, а хочется поговорить об аксессуарах к ним.

Если спросить любую женщину, еще не родившую, но собирающуюся обзавестись потомством: «Что она может предложить своему ребенку?». Она ответит «Все, что смогу!». Любая мама стремится окутать своего ребенка теплотой, заботой, любовью. Это сделать нетрудно, если любишь. Каждая мама бережется о здоровье и безопасности своего дитя, особенно в хрупком маленьком возрасте. Тем более с каждым годом это становится все легче и легче.

Скажу сразу, что большинство описываемых аксессуаров имеют различные расцветку и размеры (на ваш выбор и вкус) и поэтому, покупая что-либо надо внимательно изучать характеристики предметов, чтобы не попасть впросак. Хотя мне кажется, с этим справятся даже папы. Итак, начнем разбираться что куда и что к чему.

Первым делом нужно выбрать люльку-переноску или, как говорят сумку для новорожденных от 0 до 12 месяцев. Люлька имеет съемный козырек и изготовлена из 100% хлопка. Имеет застежки с двух сторон. Затем можно выбрать чехлы на различные части колясок: на верхнюю часть или нижнюю (но берите сразу все).

Есть также специальный чехол на ножки ребенка. Тоже неплохое приспособление. Неотъемлемой частью коляски является дождевик. Он изготавливается из прозрачного ПВХ (а не полиэтилена), обладает прочностью и благодаря специальной конструкции пропускает воздух к ребенку. Они делятся на дождевики для прогулочных колясок, для колясок-тростей и др.

Далее – зимовик, защищающий от снега, выполненный из нейлона. Москитная сетка защитит от укусов насекомых. Также некоторые удобные аксессуары для мам. Например сумка для всего необходимого, как маме так и малышу. Сумку можно выбрать любой расцветки и дизайна. Есть также специальные сумки для пустышек. Под коляской хорошо разместится корзина для покупок.

Перечислив основные аксессуары, можно назвать и дополнительные. Например, конверт для грудничков-это и меховые, и флисовые, материал которых пропитан специальным гипоаллергенным веществом «тефлоном», защищающим от непогоды и грязи. Или подушечка под головку (подголовники). Бывают в виде зверей или ортопедические. Ну и всякие козырьки от солнца, матрасики (есть меховые), различные подвески, чехлы для колес, одеяла и многое другое. Выбор только за вами.

Но помните, что бы вы не выбрали, малыш нуждается, прежде всего, в вашем внимании и теплоте! Любите его, как только сможете и берегите как самое дорогое и желанное данное вам на всю жизнь. Ведь вы и есть его ангел-хранитель в плоти! В завершении можно сказать одно: вы обязательно выберите то, что придется по душе вам и вашему крохе!