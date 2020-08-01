33 сотрудника ЧВОК «Мар», задержанных под Минском, в действительности летели в Венесуэлу

Telegram-канал WarGonzo опубликовал информацию о российских «ЧВКашниках», которых на днях задержали в Белоруссии. По последним данным, в действительности они следовали в Венесуэлу.

Сотрудники проекта ранее сообщали, что ЧВОК «Мар» занимается охраной промышленных объектов в Судане и Венесуэле – последняя страна, вероятнее всего, и была целью задержанных. В последнее время там наблюдается обостренная ситуация на границе с Колумбией. Поэтому, вероятно, Каракасу и понадобились дополнительные силы в столь неспокойное время.

Сотрудники белорусских спецподразделений также время от времени отправлялись в эти страны. Точную информацию по этому поводу проект WarGonzo опубликует позднее.

По словам сотрудника Следственного комитета Белоруссии Александра Агафонова, россияне имели при себе билеты в Турцию. Вылет по ним планировался на 25 июля. Однако дальнейшие следственные действия выявили, что не все задержанные направлялись на Стамбул: 11 человек заявили, что летели в Венесуэлу, двое собирались на Кубу и один – в Сирию.

«Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов», – заявили в СК.

При этом следователи явно не учли имеющиеся ограничения в авиасообщении между странами в связи с COVID-19. Прямые рейсы из Турции в Венесуэлу закрыты до 12 августа. По плану менеджеров ЧВОК «Мар», бойцы должны были лететь сложным маршрутом с пересадками в Минске, Стамбуле, Мадриде, а затем через Кубу они смогли бы добраться до аэропорта Симона Боливара в Каракасе.









Тот факт, что у солдат ЧВОК «Мар» не было с собой билетов по дальнейшему маршруту, говорит о слабой подготовленности их руководящего состава. Их поездку планировали дилетанты, слабо знающие специфику работы частных охранных компаний.