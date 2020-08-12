Проведя первичный осмотр жилого дома в Ярославле, где недавно произошел взрыв бытового газа, специалисты пришли к выводу, что 12 его квартир непригодны для проживания.

Данная информация была представлена в рамках недавнего собрания жильцов поврежденного жилого здания, на котором присутствовали мэр города Владимир Волков и руководительница Дзержинского района Екатерина Мусинова. Чиновники сообщили, что недавно были окончены спасательные работы и вывезен весь мусор.

В ходе недавнего осмотра эксперты выявили, что в 12 квартирах больше нельзя проживать. Что касается помещений, то по ним пока еще не было принято решение. Если все здание признают непригодным к восстановлению, то его жильцов нужно будет расселить.