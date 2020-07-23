читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Севастополь местная жительница завела знакомство с двумя мужчинами прямо на улице. После этого она решила пригласить их к себе домой.

Придя в квартиру, мужчины предложили выпить за знакомство, однако алкоголя дома у женщины не оказалось. Хозяйка жилища решила оплатить спиртные напитки, отдав кавалерам свою банковскую карточку и назвав им пин-код. После застолья женщина тут же уснула, а гости решили пойти на преступление.

Мужчины взяли паспорт своей новой знакомой, в которой лежала карта, и направились к ближайшему банкомату. Они сняли со счета 20 000 рублей, а потом выкинули документы в мусорную урну. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Полицейские нашли и задержали подозреваемых.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Полицейские Череповца не захотели помогать женщине усмирять соседей

В группе «ВК» «Доска позора г. Череповца» появилась публикация о двух череповецких… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Севастьянова сфотографировалась в обнимку с Макгрегором

Чемпионка Олимпийских игр К. Севастьянова разместила в своем аккаунте в Инстаграм фото… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Глава Ивановского муниципалитета бросил все силы на борьбу с травой

В своем Инстаграм-аккаунте мэр города написал, что стремительно растущая трава превратилась в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июля – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 23 июля – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 23 июля – ясно, до 27 °C |