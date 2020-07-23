В городе Севастополь местная жительница завела знакомство с двумя мужчинами прямо на улице. После этого она решила пригласить их к себе домой.

Придя в квартиру, мужчины предложили выпить за знакомство, однако алкоголя дома у женщины не оказалось. Хозяйка жилища решила оплатить спиртные напитки, отдав кавалерам свою банковскую карточку и назвав им пин-код. После застолья женщина тут же уснула, а гости решили пойти на преступление.

Мужчины взяли паспорт своей новой знакомой, в которой лежала карта, и направились к ближайшему банкомату. Они сняли со счета 20 000 рублей, а потом выкинули документы в мусорную урну. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Полицейские нашли и задержали подозреваемых.