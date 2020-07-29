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В Костроме местная жительница обвиняется в попытке убийства своей знакомой.

Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Как сообщается, 61-летняя местная жительница решила, что её знакомая украла у неё тысячу рублей. Она решила отомстить ей и, прямо на улице, накинулась на знакомую. Злоумышленница несколько раз ударила её по голове, а потом вытащила нож и шесть раз ударила жертву.

Происходящее заметили прохожие, которые оттащили агрессивную женщину. Благодаря тому, что жертва была в пальто, а лезвие ножа было коротким, пострадавшая не получила ранений жизненно важных органов.

Решение суда обвиняемую приговорили к 6,5 годам заключения в колонии общего режима. Отмечается, что ранее она была судима за убийство, и освободилась в августе 2018 года.

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