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Юлия Высоцкая рассказала о том, что устроила период голодания во время самоизоляции.

Согласно её рассказу, карантин она с семьёй проводила на даче. Она уже давно практикует экадаши – полный или частичный отказ от еды на 11-й день после полнолуния. Высоцкая соблюдает его ради очищения организма и его восстановления.

Голоданием Юлия занялась и на карантине, а её 82-летний супруг Андрей Кончаловский её поддержал. Как отметила Юлия, соблюдать голодание проще, когда есть чем заняться и голова занята задачами, а также когда есть поддержка.

Также на даче супруги занимались скандинавской ходьбой – поблизости от их дома много пространства, где можно свободно двигаться и дышать воздухом. Кроме того, у Высоцкой появилось время для занятий пилатесом.

Полностью прекратить работу не вышло – несмотря на то, что из-за самоизоляции была отменена работа в театре, а также съёмки, Юлия продолжала снимать кулинарную программу.

Футбол:
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